Валютные ограничения в России решили продлить

В настоящее время россияне могут снять со своих счетов до 10 тысячи долларов.

Ограничение на снятие наличной валюты для физлиц в России продлят после 9 марта. Об этом сообщают своим читателям «Ведомости».

Сейчас в России остались только те ограничения, которые важны для обеспечения финансовой стабильности.

Основанием для введения ограничений на снятие наличной валюты стало практически полное прекращение её ввоза в страну. В настоящее время россияне могут снять со своих счетов до 10 тысячи долларов. Также с начала марта 2022 года действует запрет о вывозе из страны наличных в размере более 10 тысяч в долларовом эквиваленте.

Ранее стало известно, что в России могут исчезнуть бумажные чеки.