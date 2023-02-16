На всю жизнь: психологи объяснили, почему сложно отпустить первую любовь

По их словам, многие пытаются повторить ее на протяжении всей жизни.

«Коварство» первой влюблённости в том, что зачастую она приходится на подростковый период, когда в организме вовсю бушуют гормоны, объясняет в беседе с «Dоктор Питер» психолог Анна Аронштам. Но искать нечто похожее на нее во взрослой жизни она не советует.

«Нам кажется, что мы ищем такого же человека, того, кто похож на нашу первую любовь. Но на самом деле мы просто стремимся вновь испытать те яркие эмоции. Эта путаница часто приводит к тому, что женщины, уже создав семью, продолжают вспоминать своего первого избранника и фантазируют о том, как хорошо им было бы вместе», — объясняет эксперт.

Ранее стало известно, что неразделенная любовь подтолкнула девушку утопиться в Неве.