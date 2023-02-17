Аналитики сервиса Сбербанка «Домклик» составили список российских регионов с наиболее подорожавшими за год квартирами.

Новостройки за 12 месяцев ощутимее всего подорожали в Краснодаре — на 21% до 142 тысяч рублей за «квадрат». Также цены выросли в Перми – на 12%, Ростове-на-Дону — на 12%, Воронеже — 11%, Ленобласти — 11%, Подмосковье — 9%, Казани — 7%, Сочи — 6%, Красноярске — 6%, Нижнем Новгороде — 5%, Петербурге — 2% и Екатеринбурге — 1%.

Лидером роста цен на вторичное жилье стала Уфа — «квадрат» в среднем подорожал на 22% до 71,3 тысячи рублей. «Вторичка» также выросла в цене в Челябинске, Воронеже, Волгограде, Самаре, Красноярске, Ростове-на-Дону, Казани, а также в Петербурге — на 1%.

При этом в Ленобласти зафиксировали самое значительное снижение цен на «вторичку» — цены упали на 7% до 111,3 тысячи рублей.