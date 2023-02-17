Россия вспоминает защитников Невского пятачка

В пятницу, 17 февраля, в России отмечается День памяти героических защитников Невского пятачка, земля которого во время кровопролитных сражений была пропитана кровью.

Место гордости и скорби

В посвященной боям на Невском пятачке «Книге Памяти» – 39 тысяч фамилий погибших. На Рубежном камне – барельеф с изображениями героев Невского пятачка, а с другой стороны — строки Роберта Рождественского

Неподалеку от Рубежного камня расположился памятник «Призрачная деревня». Это символ 38 селений и деревень, которые полностью были уничтожены в годы войны на территории нынешнего Кировского района. Названия сгоревших деревень можно прочесть на гранитных плитах.

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Они погибали, чтоб жили мы…

Все началось в ночь с 19 на 20 сентября 1941-го. Бойцы батальона 4-й отдельной бригады морской пехоты, полков 115-й стрелковой дивизии и 1-й стрелковой дивизии НКВД из района Невской Дубровки на правом берегу Невы под ураганным огнем противника форсировали 600-метровую водную преграду.

Им удалось захватить ту самую узкую полоску земли вдоль левого берега реки, сражения за которую стало символом невероятной стойкости, мужества.

Защитники Невского пятачка удерживали плацдарм под напором врага, атаковавшего плацдарм почти 300 раз. Среди них, к слову, был и отец президента Владимира Путина – Владимир Спиридонович. И в этом году, в День 80-летия прорыва блокады Ленинграда, 18 января, глава государства почтил память павших у «Рубежного камня».

Полный текст статьи к памятной дате можно прочесть на сайте Online47.