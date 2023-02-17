Уехавшим из России артистам грозит лишение почетных званий

В Госдуме создана отдельная рабочая группа, которая будет заниматься артистами, покинувшими страну.

Как передает РИА Новости, в Госдуме начала функционировать рабочая группа по уехавшим из России знаменитостям. По информации агентства, депутаты изучают возможность воздействия на опальных артистов законодательно.

Некоторые предложения уже направлены спикеру парламента Вячеславу Володину. Один из вариантов — лишение званий уехавших артистов.