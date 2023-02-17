На предприятии НПАО «Светогорский ЦБК» в Тихвине прошла встреча по вопросам использования лесных ресурсов

15 февраля на территории ЗАО «Тихвинский комплексный леспромхоз» (ЗАО «Тихвинский КЛПХ») прошла рабочая встреча с представителями из комитета по природным ресурсам Ленинградской области.

Тихвинский леспромхоз посетил председатель комитета Денис Сергеевич Беляев. От лица ЗАО «Тихвинский КЛПХ», дочерней компании НПАО «Светогорский ЦБК», на встрече присутствовали Елена Лавренева, директор по лесообеспечению и развитию бизнеса, Оксана Заикина, генеральный директор ЗАО «Тихвинский КЛПХ», и ее заместитель Андрей Суворов.

В ходе встречи была представлена история и текущий этап развития НПАО «Светогорский ЦБК» и ЗАО «Тихвинский КЛПХ», наиболее актуальные темы сегодняшнего дня. Особое внимание было посвящено вопросам охраны труда и безопасности.

Напомним, Тихвинский леспромхоз – один из активов Светогорского целлюлозно-бумажного комбината, который не только занимается организацией поставок древесины на производство, управляет арендованными лесными участками в Ленинградской области, но и является активным участником лесного рынка страны.

Участники встречи совершили выезд на территорию пригородного лесничества, где осмотрели основные операции по лесозаготовке, пообщались с подрядчиками, обсудили вопросы исполнения договоров аренды, а также аспекты дальнейшего эффективного взаимодействия с местными администрациями и социальными сообществами. Такая работа на местном уровне и территориях лесных аренд проводится компанией на постоянной основе: представители НПАО «Светогорский ЦБК» проводят аудиты, проверяют легальность заготовки древесины, соответствие необходимым требованиям и правилам, соблюдение экологических требований; консультируются с местными сообществами.

В работе ЗАО «Тихвинский КЛПХ» применяются одни из лучших общепризнанных практик по охране природы, лесовосстановлению, уходу за лесными участками. Проводятся выборочные рубки ухода, доказавшие свою эффективность в области устойчивого лесопользования.

В заключении делегация совершила визит на территорию лесного терминала, где участники встречи осмотрели выполняемые работы. Представители компании рассказали об основных целях работы терминала в структуре поставок лесоматериалов на Светогорский ЦБК в город Светогорск. Терминал компании в Тихвине выполняет роль внешнего склада, в котором аккумулируются основные объемы лесоматериалов, осуществляется их своевременная отгрузка, и выполняется налаженная поставка лесоматериалов на комбинат.