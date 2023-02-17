Лазурный автобус прокатился по дворам в Шушарах

Водитель транспортного средства будет уволен.

Попытка транспортного средства преодолеть маршрут, углубившись в жилую зону, попала на камеру случайного прохожего — сообщают Невские Новости.

Водителя лазурного автобуса, которого заметили во дворе дома на Пушкинской улице, 26, в поселке Шушары в городе на Неве, уволят. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика ООО «Домтрансавто».

Напомним, что некоторые пользователи соцсети не сильно удивились увиденному. Они уточнили, что уже сталкивались с подобным, поэтому порекомендовали людям, чьи авто находились во дворе, проверить их целостность.

Фото: Prt Scr vk.com / «Шушары»

Ранее стало известно, что в Петербурге растет число краж каршеринговых автомобилей.