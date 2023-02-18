Амурские тигры в Хабаровском крае повадились нападать на дворовых собак

За последнее время было отловлено два хищника, ранее съевших питомцев местных жителей.
Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев.
Ещё один конфликтный тигр отловлен. На этот раз бригада работала в селе Арсеньево Нанайского района. Поймана молодая тигрица, которая забралась в собачий вольер. Специалисты обездвижили хищницу, сейчас транспортируют её в центр реабилитации диких животных «Утёс, — пишет губернатор в своем Телеграм-канале.
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