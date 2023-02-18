Амурские тигры в Хабаровском крае повадились нападать на дворовых собак

Автор: Анастасия Щербакова
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За последнее время было отловлено два хищника, ранее съевших питомцев местных жителей.

Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

Ещё один конфликтный тигр отловлен. На этот раз бригада работала в селе Арсеньево Нанайского района. Поймана молодая тигрица, которая забралась в собачий вольер. Специалисты обездвижили хищницу, сейчас транспортируют её в центр реабилитации диких животных «Утёс, — пишет губернатор в своем Телеграм-канале.
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