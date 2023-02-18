Драка со стрельбой в «Красной поляне» произошла в Выборге

Пострадал только владелец оружия.

В группе ВКонтакте Выборг ТВ. Интересные новости появилось сообщение. Сегодня, 18 февраля около 3 часов ночи в ночном клубе «Красная поляна» произошла потасовка.

Во время произошедшего в разгар вечеринки конфликта, один из участников — 33-летний мужчина, выстрелил из травматического пистолета. Вышло так, что он промахнулся или вовсе не целился. Но в больницу доставили только самого стрелка, причём с побоями.

Фото: vk.com/vyborgtv

Ранее стало известно, что ноги найдены возле памятника в Выборге.