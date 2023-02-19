В Минобороны РФ рассказали о подвиге Тараса Цицюрки в ходе СВО

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил сержант Тарас Цицюрка.

Подразделение российских военнослужащих, в составе которого действовал сержант Цицюрка, выполняло боевую задачу по вытеснению украинских военнослужащих из населенного пункта. Продвигаясь по поселку, Тарас лично обнаружил засаду ВСУ.

Скрытно подобравшись на максимально близкое расстояние, метким броском гранаты сержант уничтожил укрытие, где находились шесть украинцев. По мере продвижения вглубь населенного пункта подразделение попало под минометный обстрел. Было принято решение укрыться в близлежащем заброшенном здании.

В результате очередного залпа конструкция здания обрушилась. Рискуя жизнью и находясь под непрекращающимся минометным обстрелом, Тарас Цицюрка начал разбирать завалы и помог выбраться семерым боевым товарищам.

Благодаря самоотверженным и профессиональным действиям Тараса Цицюрки удалось не допустить потерь среди личного состава. Задача по освобождению поселка была успешно выполнена.