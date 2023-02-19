В отеле в Петербурге 30 гостей устроили драку со стрельбой

В массовой драке со стрельбой в «Бутик-отеле Гамма» на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге приняли участие около 30 человек. Подробности случившегося уточняются.

Конфликт начался во время банкета вечером 18 февраля. По словам очевидцев, стрелял из пистолета мужчина, а после десятки человек оказались замешаны в драке.

Также удалось выяснить, что 17 февраля отель отмечал свой пятилетний юбилей, где отдыхали около 100 человек.