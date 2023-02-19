Девушка провалилась под лед в Кировске

В Кировске 19 февраля спасли девушку, провалившуюся под лед реки Нева. Оказавшуюся в ледяной воде пострадавшую вовремя заметили находившиеся неподалеку люди.
Прохожие вызвали экстренные службы. На место прибыли сотрудники 127-й пожарной части Леноблпожспаса. Они достали тонущую девушку из воды и отвезли на берег, где уже ждали спасатели из Шлиссельбурга.
Пострадавшую согрели и передали сотрудникам скорой помощи. В каком состоянии девушка сейчас, неизвестно.
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