Девушка провалилась под лед в Кировске

В Кировске 19 февраля спасли девушку, провалившуюся под лед реки Нева. Оказавшуюся в ледяной воде пострадавшую вовремя заметили находившиеся неподалеку люди.

Прохожие вызвали экстренные службы. На место прибыли сотрудники 127-й пожарной части Леноблпожспаса. Они достали тонущую девушку из воды и отвезли на берег, где уже ждали спасатели из Шлиссельбурга.

Пострадавшую согрели и передали сотрудникам скорой помощи. В каком состоянии девушка сейчас, неизвестно.