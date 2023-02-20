Спортсмены из Ленобласти завоевали «серебро» на Кубке России по горнолыжному спорту

В Красноярске завершился этап Кубка России по горнолыжному спорту. Команда из Ленобласти завоевала «серебро» в командной гонке.

За победу в этой категории боролись 15 команд. Команда Ленобласти в финале встретилась со спортсмена из Сахалинской области. По итогам заездов обе сборные показали равный счет — 2:2. Чемпиона определяли по лучшему времени.

Фото: Комитет по спорту Ленинградской области

Отметим, областные спортсмены также завоевали несколько медалей в одиночных выступлениях. В частности, Александра Жаркова стала третьей в дисциплине «параллельный слалом», а Анжелика Виноградова победила в «слалом-гиганте».