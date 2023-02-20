Спортсмены из Ленобласти завоевали «серебро» на Кубке России по горнолыжному спорту

Автор: Гузель Галимова
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В Красноярске завершился этап Кубка России по горнолыжному спорту. Команда из Ленобласти завоевала «серебро» в командной гонке.

За победу в этой категории боролись 15 команд. Команда Ленобласти в финале встретилась со спортсмена из Сахалинской области. По итогам заездов обе сборные показали равный счет — 2:2. Чемпиона определяли по лучшему времени.

Спортсмены из Ленобласти завоевали «серебро» на Кубке России по горнолыжному спорту Ленобласть, Кубок России, горнолыжный спорт
Спортсмены из Ленобласти завоевали «серебро» на Кубке России по горнолыжному спорту Ленобласть, Кубок России, горнолыжный спорт
Спортсмены из Ленобласти завоевали «серебро» на Кубке России по горнолыжному спорту Ленобласть, Кубок России, горнолыжный спорт
Спортсмены из Ленобласти завоевали «серебро» на Кубке России по горнолыжному спорту Ленобласть, Кубок России, горнолыжный спорт
Фото: Комитет по спорту Ленинградской области

Отметим, областные спортсмены также завоевали несколько медалей в одиночных выступлениях. В частности, Александра Жаркова стала третьей в дисциплине «параллельный слалом», а Анжелика Виноградова победила в «слалом-гиганте».

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