Госуслуги: выплаты по болезни можно получать и за выходные

Эксперты напомнили, что россияне могут получать пособие по временной нетрудоспособности за каждый календарный день. В том числе, если сотрудник заболел на выходных или во время отпуска.

Если работник заболел перед выходными или в пятницу, он может увеличить сумму выплаты по больничному.

Также Госуслуги напомнили, что:

— если оформить больничный в пятницу, пособие выплачивается и за субботу, и за воскресенье. При оформлении больничного 21 февраля 2023 года, пособие будет выплачено и за выходные с 22 по 24 февраля включительно;

— в выходной или праздничный день можно обратиться к дежурному врачу в государственную или частную клинику с лицензией. Или вызвать на дом врача из поликлиники, которая обслуживает ваш адрес. Врач скорой помощи больничные не выписывает;

— больничный лист оформляется только в электронном виде и приходит на Госуслуги. Работодатель увидит его автоматически;

— если работник заболел в отпуске, за дни болезни он получит пособие, а период отдыха с отпускными продлевается;

— если больничный оформлен для ухода за ребенком, выходные дни тоже оплачиваются. Если ребенок заболел в отпуске, родитель получит за эти дни отпускные, а не пособие. И отпуск продлеваться не будет.