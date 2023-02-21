Путин: президентские выборы в 2024 году пройдут при строгом соблюдении законодательства

Об этом Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию.

Речь президента РФ 21 февраля во время обращения к Федеральному собранию коснулась и будущих президентских выборов. Они состоятся уже в следующем году.

Глава государства заявил, что выборы пройдут при строгом соблюдении законодательства.

«Президентские выборы 2024 состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических процедур», — сообщил Путин.