Путин: президентские выборы в 2024 году пройдут при строгом соблюдении законодательства

Автор: Анастасия Щербакова
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Об этом Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию.

Речь президента РФ 21 февраля во время обращения к Федеральному собранию коснулась и будущих президентских выборов. Они состоятся уже в следующем году.

Глава государства заявил, что выборы пройдут при строгом соблюдении законодательства.

«Президентские выборы 2024 состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических процедур», — сообщил Путин.

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