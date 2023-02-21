Александр Дрозденко: Президент коснулся вопросов, по которым Ленинградская область уже добилась успехов

Глава Ленобласти прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Как отметил Александр Юрьевич, президент коснулся вопросов, по которым Ленобласть уже добилась успехов, и всем опытом мы открыто делимся с регионами страны: это развитие программы «Профессионалитет», газификация, это программа реновации школ, программа создания экотроп и развития экологического туризма и поддержка семей участников СВО, объединившая возможности государства и общественников, всех, кто не хочет и не может оставаться в стороне.
Главные заявления Владимира Путина при оглашении послания Федеральному собранию:
— Это Запад развязал войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить
— ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%, это самые свежие данные
— Чем более дальнобойнее системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будем отодвигать угрозу от своих границ
— Будет создан Специальный фонд для адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО
— Для военнослужащих установят отпуск 14 дней раз в полгода, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи
— Будет запущена программа льготного арендного жилья для работников ОПК, часть оплаты жилья будет брать на себя государство
— Безработица — 3,7%, исторический минимум
— В РФ будут расширять перспективные внешнеэкономические связи и логистические коридоры
— Будет начата реализация масштабной программы по модернизации ЖКХ
— Программа бесплатной газификации будет продолжена
— Будут расширены налоговые льготы на покупку компаниями российского высокотехнологического оборудования
— Кредит для реального сектора должен стать доступным
— Предложено установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 миллиона рублей — вдвое больше, чем для банковских вкладов
— Президент призвал вернуться к пересмотру Уголовного кодекса в части экономических составов преступлений
— Прозвучал призыв к деофшоризации. Бизнесу нужно быть со своей Родиной, работать для соотечественников
— Президентские выборы 2024 состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических процедур
— Нужно повышать качество школьных и вузовских программ, чтобы молодежь как можно больше узнавала о России
— Правительству поручено оценить резервы для расширение программы жилищных сертификатов для молодых ученых
— Поставлена задача за ближайшие пять лет подготовить около одного миллиона рабочих для промышленной отрасли. Нужно будет вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовки специалистов в высшем образовании, срок обучения от 4 до 6 лет
— Предложено с 1 января 2024 года дополнительно повысить МРОТ — до 19,242 рублей
— Предложено увеличить социальные налоговые вычеты.
— Будут выделены дополнительные 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в регионах, особенно в малых городах
— Неделю назад был подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования
— Россия приостанавливает своё участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях
— Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к ядерным испытаниям