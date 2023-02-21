Александр Дрозденко: Президент коснулся вопросов, по которым Ленинградская область уже добилась успехов

Глава Ленобласти прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Обращение Владимира Путина ― о возможностях, которые предоставили нам сегодняшние вызовы ― во всем быть со своей Родиной. Они начинаются с качеств, присущих жителям нашей страны и, в полной мере, ― ленинградцам: щедрости, широте души, милосердию, умению держать слово. Каждая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку», — отметил глава 47 региона.

Как отметил Александр Юрьевич, президент коснулся вопросов, по которым Ленобласть уже добилась успехов, и всем опытом мы открыто делимся с регионами страны: это развитие программы «Профессионалитет», газификация, это программа реновации школ, программа создания экотроп и развития экологического туризма и поддержка семей участников СВО, объединившая возможности государства и общественников, всех, кто не хочет и не может оставаться в стороне.

«В Ленинградской области с 2015 года действует региональная программа реновации школ. За это время нам удалось привести в порядок – а фактически перестроить полностью – более 65 школ и детских садов. На выходе – это абсолютно современные учебные заведения с новым оборудованием и мебелью, куда детям хочется возвращаться. А сейчас мы проводим реновацию школ по-ленинградски на Донбассе», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Главные заявления Владимира Путина при оглашении послания Федеральному собранию:

— Это Запад развязал войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить

— ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%, это самые свежие данные

— Чем более дальнобойнее системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будем отодвигать угрозу от своих границ

— Будет создан Специальный фонд для адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО

— Для военнослужащих установят отпуск 14 дней раз в полгода, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи

— Будет запущена программа льготного арендного жилья для работников ОПК, часть оплаты жилья будет брать на себя государство

— Безработица — 3,7%, исторический минимум

— В РФ будут расширять перспективные внешнеэкономические связи и логистические коридоры

— Будет начата реализация масштабной программы по модернизации ЖКХ

— Программа бесплатной газификации будет продолжена

— Будут расширены налоговые льготы на покупку компаниями российского высокотехнологического оборудования

— Кредит для реального сектора должен стать доступным

— Предложено установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 миллиона рублей — вдвое больше, чем для банковских вкладов

— Президент призвал вернуться к пересмотру Уголовного кодекса в части экономических составов преступлений

— Прозвучал призыв к деофшоризации. Бизнесу нужно быть со своей Родиной, работать для соотечественников

— Президентские выборы 2024 состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических процедур

— Нужно повышать качество школьных и вузовских программ, чтобы молодежь как можно больше узнавала о России

— Правительству поручено оценить резервы для расширение программы жилищных сертификатов для молодых ученых

— Поставлена задача за ближайшие пять лет подготовить около одного миллиона рабочих для промышленной отрасли. Нужно будет вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовки специалистов в высшем образовании, срок обучения от 4 до 6 лет

— Предложено с 1 января 2024 года дополнительно повысить МРОТ — до 19,242 рублей

— Предложено увеличить социальные налоговые вычеты.

— Будут выделены дополнительные 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в регионах, особенно в малых городах

— Неделю назад был подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования

— Россия приостанавливает своё участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях

— Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к ядерным испытаниям