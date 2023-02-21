Федеральный проект «Профессионалитет» показал высокую востребованность на ленинградском рынке труда.

«Ленинградская область уже обучает по программе «Профессионалитет» больше 350 ребят. И мы планируем привлечь к этому проекту как можно больше площадок и компаний. Уже сейчас мы готовы делиться своим опытом – программа хорошо себя рекомендовала и востребована», ― прокомментировал Александр Дрозденко.

Так на базе «Кингисеппского колледжа технологий и сервиса» при содействии ООО ПГ «Фосфорит» был создан образовательно-производственный кластер. Ранее заявка Ленобласти была признана Министерством просвещения победителем в конкурсе проекта. Региону будет выделена субсидия — до 100 млн рублей, также на создание образовательно-производственного кластера 20 млн рублей будет направлено администрацией Ленобласти, и 20 млн рублей – компанией «ЕвроХим».

Важной особенностью реализации проекта является сокращения сроков обучения по образовательным программам с 3 лет 10 месяцев до 2 лет 10 месяцев.