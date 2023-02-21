Россияне чаще отдыхают от новостей за просмотром видео-роликов

Самый популярный контент — смешные кадры с животными.

Почти половина из восприимчивых к новостям россиян при их чтении чувствуют сопереживание, также в топе ощущений — любопытство и радость, в то же время 38% граждан при этом досуге не испытывают никаких эмоций, говорится в исследовании Rambler&Co. Об этом рассказывает 47news.

Опрос показал, что на настроение 62% опрошенных россиян могут повлиять информационные сообщения и новости.

Интернет-пользователи отметили, что отдохнуть от эмоциональных качелей им помогает видеоконтент. Так, 56% смотрят смешные видео с животными, 17% включают «залипательные» ролики, например, с АСМР, рукоделием, научными экспериментами, 12% изучают рецепты, 7% — лайфхаки. По 4% набрали мемы и просмотр стримов.

Ранее стало известно, что россияне снова смогут пользоваться бесконтактной оплатой при помощи телефона.