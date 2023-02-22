Роскачество представило топ лучших марок продуктов для приготовления блинов

В рейтинг вошло 8 торговых наименований муки, масла, сметаны и кефира.
Топ марок российских продуктов представлен в Телеграм-канале Роскачества. Так, лучшими, по мнению исследователей, товаров для готовки блинов являются:
Мука:
— «По бабушкину рецепту»;
— «Французская штучка».
Молоко:
— «Братья Чебурашкины»;
— «Белый город».
Масло:
— подсолнечное рафинированное «Слобода»;
— сливочное «Коровка из Кореновки».
Также в Роскачестве советуют сметану «Рожок» и кефир «Рузский».
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09.02.2023 325