Роскачество представило топ лучших марок продуктов для приготовления блинов

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
coffee-sweet-dish-meal-food-produce-1193806-pxhere.com
Фото: pxhere.com

В рейтинг вошло 8 торговых наименований муки, масла, сметаны и кефира.

Топ марок российских продуктов представлен в Телеграм-канале Роскачества. Так, лучшими, по мнению исследователей, товаров для готовки блинов являются:

Мука:

— «По бабушкину рецепту»;

— «Французская штучка».

Молоко:

— «Братья Чебурашкины»;

— «Белый город».

Масло:

— подсолнечное рафинированное «Слобода»;

— сливочное «Коровка из Кореновки».

Также в Роскачестве советуют сметану «Рожок» и кефир «Рузский».

Вам будет интересно
Роскачество представило топ лучших марок продуктов для приготовления блинов роскачество, Масленица в России
В Роскачестве рассказали о лучших российских марках розовых вин
Рейтинг был составлен на основе исследования 44 наименований. Проект Роскачества "Винный гид России" публикует топ розовых полусухих вин. Из 44 марок...
09.02.2023 325
Автор