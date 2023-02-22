Роскачество представило топ лучших марок продуктов для приготовления блинов

В рейтинг вошло 8 торговых наименований муки, масла, сметаны и кефира.

Топ марок российских продуктов представлен в Телеграм-канале Роскачества. Так, лучшими, по мнению исследователей, товаров для готовки блинов являются:

Мука:

— «По бабушкину рецепту»;

— «Французская штучка».

Молоко:

— «Братья Чебурашкины»;

— «Белый город».

Масло:

— подсолнечное рафинированное «Слобода»;

— сливочное «Коровка из Кореновки».

Также в Роскачестве советуют сметану «Рожок» и кефир «Рузский».