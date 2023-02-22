Ущерб, который понесла Россия из-за подрыва Севереного потока исчисляется миллиардами евро

Были взорваны три нитки из четырех.

Размер ущерба, который понесла Россия из-за подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», исчисляется миллиардами евро, заявил в эфире телеканала «Вместе-РФ» сенатор Сергей Перминов.

По его словам, только стоимость того объема газа, который ушел в воду, составляет около 2 миллиардов евро. Около 12 миллиардов евро стоит строительство водной части каждого из газопроводов.

Обстоятельства указывают, на то, что в подрыве участвовала группа стран – США, Норвегия, Швеция и Дания, отметил парламентарий.

По его мнению, этот коллективный террористический акт должна расследовать комиссия под эгидой ООН.

Ранее стало известно, какие плюсы «Северный поток-2» дал Ленобласти.