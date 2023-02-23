Минобороны: летчик погиб в результате крушения штурмовика Су-25 в Белгородской области

Штурмовик Су-25 потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области, летчик погиб.
«После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолёт Су-25 ВКС России. Лётчик погиб», — сообщили в Минобороны.
По предварительным данным ведомства, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Уточняется, что «самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет».
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