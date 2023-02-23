Минобороны: летчик погиб в результате крушения штурмовика Су-25 в Белгородской области

Автор: Гузель Галимова
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Штурмовик Су-25 потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области, летчик погиб.

«После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолёт Су-25 ВКС России. Лётчик погиб», — сообщили в Минобороны.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ

По предварительным данным ведомства, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Уточняется, что «самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет».

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21.02.2023 243
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