В работе государственных сайтов Петербурга произошел сбой

Днем 22 февраля в работе порталов Петербурга произошел масштабный сбой. Спустя почти сутки некоторые ресурсы продолжают работать с перебоями.

Так, накануне днем перестали работать сайт правительства Петербурга, горздрава, в том числе «Здоровье петербуржца», а также портал «Наш Санкт-Петербург», приложение для оплаты парковки и картографические ресурсы, где должно отображаться движение общественного транспорта. Кроме того, не функционировал сайт Государственной инспекции строительного надзора, пишут «Невские новости«.

Сегодня, перебои продолжаются при попытке записаться к врачу на портале «Здоровье петербуржца» через Госуслуги, также нельзя отследить движение общественного транспорта.