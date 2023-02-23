В Петербурге и Ленобласти прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

День защитника Отечества в России отмечается уже более 100 лет. Ежегодно в этот день по всей России проходят праздничные мероприятия.

Так, в Выборге Ленобласти жители, ветераны труда и Вооруженных сил РФ, школьники и студенты возложили венки и цветы к памятникам и мемориалам.

Фото: администрация Выборгского района

В Петербурге состоялась торжественная церемония возложения цветов к обелиску «Городу-Герою Ленинграду» на площади Восстания. Участники церемонии минутой молчания почтили память воинов — защитников Ленинграда, всех жителей осаждённого города.

Видео: 78.ru

На Серафимовском кладбище в Петербурге почтили память пожарных, погибшим при исполнении служебного долга. Ровно три года назад в этот день произошла трагедия в гостинице «Ленинград», которая унесла жизни девяти сотрудников 11-й пожарной части Калининского района и одного сотрудника милиции.

Фото: Online47