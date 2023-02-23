В Минобороны РФ рассказали о подвиге Салавата Байракова в ходе СВО

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил майор Салават Байраков.

Салават Байраков, находясь со своим подразделением на переднем крае рубежа обороны, обеспечивал артиллерийскую поддержку российских мотострелковых подразделений.

Находясь под огнем националистов, не теряя самообладания, Байраков оперативно выявлял огневые точки противника, корректировал огонь российской артиллерии и передавал координаты целей, обеспечивая непрерывное ведение боевой работы своего самоходно-артиллерийского дивизиона.

Благодаря умелому руководству Байракова в результате контрбатарейной борьбы артиллерийским огнем российского подразделения была уничтожена самоходная артиллерийская установка противника иностранного производства, гаубица «Мста-Б», а также большое количество живой силы противника.