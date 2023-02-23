Путин признался, что с трудом смог бы выслушать свое послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в шутку признался, что с трудом смог бы целиком выслушать свое двухчасовое послание Федеральному собранию.
В этом он признался в беседе с ветеранами боевых действий в День защитника Отечества.
«Всё слушать очень тяжело, почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом это выслушал. Сказать легче, чем слушать», — сказал он.
Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Выступление главы государства длилось 1 час 45 минут.
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21.02.2023 116