«Аэрофлот» с 27 мая начнет летать в турецкий Измир

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 27 мая открывает регулярные рейсы из Москвы в турецкий город Измир.

Отмечается, что полеты будут выполнятся на самолетах Boeing 737 четыре раза в неделю: из столицы — в 8.00 по понедельникам, средам, пятницам и субботам, из Измира — в 14.20 в те же дни.

По данным Росавиации, в текущем зимнем сезоне в Турцию на регулярной основе летают девять российских авиакомпаний, с турецкой стороны — четыре.