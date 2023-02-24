Движение электричек между Тихвином и Волховом изменится с 4 марта

Это произойдет из-за закрытия станции метро «Ладожская».

Так, «Ласточки», курсирующие между городом Тихвин и Ладожский вокзал, переведут на станцию Рыбацкое. По информации издания Тихвинская сорока, поезд №7406 во все дни, кроме субботы, будет отправляться из Рыбацкого в 18:58 и прибывать в Тихвин к 22:04. Тем временем поезд №7405 из Тихвина во все дни, кроме воскресенья, будет стартовать в 5:25 и прибывать в Рыбацкое в 8:26.

Для электропоездов категории «Стандарт», следующих между Ладожским вокзалом и станцией Волховстрой, будут продлены маршруты от и до Финляндского вокзала.