Ночью в квартире на Суздальском проспекте вспыхнул пожар

Двоим людям потребовалась медицинская помощь.
Два человека пострадали из-за ночного пожара в квартире на Суздальском проспекте — сообщают Невские Новости.
В Калининском районе ночью 25 февраля вспыхнул пожар. Звонок в экстренные службы поступил в 0:38, загорелась трехкомнатная квартира.
Огонь удалось ликвидировать к 1:55 силами 15 спасателей и с привлечением трех единиц техники. Пострадавших госпитализировали, пока об их состоянии ничего не известно.
Спасатели боролись с огнем больше часа.
Ранее стало известно, что спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю.