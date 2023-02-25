Ночью в квартире на Суздальском проспекте вспыхнул пожар

Двоим людям потребовалась медицинская помощь.

Два человека пострадали из-за ночного пожара в квартире на Суздальском проспекте — сообщают Невские Новости.

В Калининском районе ночью 25 февраля вспыхнул пожар. Звонок в экстренные службы поступил в 0:38, загорелась трехкомнатная квартира.

Огонь удалось ликвидировать к 1:55 силами 15 спасателей и с привлечением трех единиц техники. Пострадавших госпитализировали, пока об их состоянии ничего не известно.

Спасатели боролись с огнем больше часа.

Ранее стало известно, что спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю.