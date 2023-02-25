В Выборге руководитель управляющей компании замуровал в подвале живых кошек

Активисты подали на директора жалобу о самоуправстве.
В группе ВКонтакте «78 Новости» сообщают о том, что директор компании «Скандинавия», которая управляет домами на Тупиковой улице, закрыл все продухи в подвале многоэтажки.
Из-за этого местные кошки, обитающие в подвальных помещениях не могут выйти наружу. Жители дома говорят, что животные гибнут. Это не только безнравственный поступок, но и нарушение санитарии.
Активисты подали на директора жалобу о самоуправстве.
Фото: соцсети
Ранее стало известно, что в Ленобласти продолжаются поиски мужчины, пропавшего больше 5 лет назад при странных обстоятельствах.