На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 26 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 0-6, 0-8 подъезд к г.Выборг№1,№2 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, восстановление светоотражающих элементов;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 25.02.2023 до 08:00 26.02.2023, уборка снежных валов;
- км 70-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена СБО.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 44-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка остановок общественного транспорта и тротуаров от снега и грязи;
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00 уборка снежных валов автогрейдером;
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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23.02.2023 111
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00; замена и установка сигнальных столбиков;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора с элементов а/дороги;
- км 28-24 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-20:00, установка сигнальных столбиков;
- км 74-77 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 2-0, км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов у СБО;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин от снега автогрейдером;
- км 10+291 путепровод через а/д “Сортавала”- Керро ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, очистка полосы безопасности от снежных валов.
А-180 «Нарва»:
- км 31-57 (новый ход) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, уборка снежных валов вдоль ШЭЗ.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.