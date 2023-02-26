На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 26 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 0-6, 0-8 подъезд к г.Выборг№1,№2 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, восстановление светоотражающих элементов;
  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 25.02.2023 до 08:00 26.02.2023, уборка снежных валов;
  • км 70-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена СБО.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 44-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка остановок общественного транспорта и тротуаров от снега и грязи;

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00 уборка снежных валов автогрейдером;

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00; замена и установка сигнальных столбиков;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора с элементов а/дороги;
  • км 28-24 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-20:00, установка сигнальных столбиков;
  • км 74-77 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 2-0, км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов у СБО;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин от снега автогрейдером;
  • км 10+291 путепровод через а/д “Сортавала”- Керро ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, очистка полосы безопасности от снежных валов.

А-180 «Нарва»:

  • км 31-57 (новый ход) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, уборка снежных валов вдоль ШЭЗ.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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