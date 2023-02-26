На полигоне в Гатчинском районе тлели горы мусора

Утром 25 февраля в экстренные службы поступило сообщение о тлении на полигоне «Монита» в Гатчинском районе Ленинградской области.

Площадь возгорания на глубине — около 150 квадратов. К тушению были привлечены сотрудники Леноблпожспаса и МЧС. На место возгорания доставили порядка 180 кубометров грунта. На полигоне работала тяжелая техника.

Пожарные отмечают, что полигоны отходов представляют особую сложность для тушения, так как требуют времени и значительных усилий для обнаружения, разборки и проливки очагов тления.

Госэконадзор мониторит качество атмосферного воздуха около полигона.