Путин: русский народ может не сохраниться в случае распада России

Русский народ может не сохраниться, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию, заявил Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».

«Если мы пойдем по пути [распада России], я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться. <…> Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее», — заявил Путин.

Путин отметил, что единственная цель Запада — ликвидировать Россию. Только после разделения «они примут нас в так называемую семью цивилизованных народов», но «каждую часть отдельно», «чтобы помыкать этими частями».

Он заключил, что «эти планы они изложены на бумаге».