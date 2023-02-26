В Минобороны РФ рассказали о подвиге Максима Сащенко в ходе СВО

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил лейтенант Максим Сащенко.

Гаубичный самоходно-артиллерийский взвод под командованием лейтенанта Максим Сащенко выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих на позиции украинских националистов подразделений российских мотострелков.

В условиях артиллерийских контрударов противника Максим обеспечил непрерывное ведение боевой работы взвода. В ходе боя с вооруженными формированиями боевиков Сащенко умело руководил поражением целей, а также обеспечивал вывод артиллерийских расчетов из-под ответного огня боевиков.

В ходе наступления артиллерийскими ударами взвода Сащенко было уничтожено буксируемое артиллерийское орудие и до 10 националистов. Противостоящие российским подразделениям националисты в результате прицельных артиллерийских ударов подчиненных Сащенко существенно утратили боевую способность и вынуждены были покинуть занимаемые позиции.

Благодаря профессионализму, мужеству и отваге лейтенанта Сащенко задача по продвижению российских войск вглубь обороны противника была выполнена, при этом потерь во взводе Максима Сащенко допущено не было.