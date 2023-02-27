Ленобласть подвела итоги голосования за благоустройство

Больше 86 тысяч ленинградцев участвовали в выборе территорий для проведения работ.

Телеграм-канал «Стройблок ЛО для СМИ» сообщил, что в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» будут проведены работы по благоустройству территорий в 131 населенном пункте.

Какие именно участки включить в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», выбирали при помощи голосования. Жители Ленобласти делали выбор из 308 территорий и предлагали, чем наполнить пространство: от детских площадок и тренажеров до стел и домиков для белок.

Среди выбранных объектов — набережная в Пикалево и сквер в Ефимовском, парк в Волосово и сквер в Рабитицах, Фруктовый сад в Бережковском, Воронцовский бульвар в Мурино и парк в Янино, памятная зона в Дубровке, Яблоневые сады в Выборге и Каменногорске, спортплощадка в Войсковицах и Тополиная аллея в Сяськелево и еще десятки пространств.

Ранее стало известно, что Александр Дрозденко обозначил личную ответственность каждого чиновника за выполнение нацпроектов.