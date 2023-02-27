Десять маленьких пациентов с тяжёлыми заболеваниями прибыли в Ленобласть из ЛНР

Дети прибыли в Ленобласть в сопровождении родителей. В основном, у детей сложные неврологические диагнозы – ДЦП, Spina bifida, гидроцефалия и другие.

Лучшие доктора региона в ближайшее время проведут обследование ребят и определят тактику восстановительного лечения. В рамках проекта мы задействовали мощности Детской областной клинический больницы и её отделения в Тихвине, ― рассказал председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков.

Ленобласть 6 февраля приняла первую группу из семи маленьких пациентов из ЛНР. Получить помощь по месту жительства сейчас им не представляется возможным. Всего в Ленобласть до конца июня приедет в общей сложности 137 детей.

Отметим, что Ленобласть стала одним из регионов-лидеров в помощи ЛНР и ДНР. Так усилиями специалистов из «Команды47» новый учебный год в Енакиево начался в обновленных школах. Их не только отремонтировали, но и оборудовали современными компьютерами и другой техникой.