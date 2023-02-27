В Черном море у берегов Крыма произошло землетрясение

Толчки зафиксировали в районе Гурзуфа и Алушты.

Магнитуда землетрясения — 3,5, передает «РИА Новости» с опорой на слова директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрия Вольфмана. Как рассказали крымчане, толчок слабо ощущался на побережье.

«В Черном море, в районе Гурзуф – Алушта произошел толчок. Магнитуда 3,5, глубина 31 километр. Ощущалось слабо в Гурзуфе и Алуште», — констатировал сейсмолог.

Ранее стало известно, что перед недавним землетрясение в Турции заметили необъяснимую вспышку света в небе.