Ленинградская область в 2022 году достигла высоких показателей цифрового развития

В правительстве Ленобласти обсудили внедрение электронных сервисов, поддержка специалистов IT-отрасли и отечественные средства защиты информации.

«Минувший год был очень непростым, но важным для отрасли информационных технологий. Это, прежде всего, связано с ограничениями и санкциями. Сегодня мы делаем все возможное для достижения технологического суверенитета, мы активизировали наши финансовые, образовательные, социальные и другие цифровые платформы и достигли лучшего результата, чем в предыдущие годы», — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В 2022 году в регионе введено в эксплуатацию свыше 1,6 тысяч новых базовых станций, в том числе по технологии 4G, что позволило повысить качество связи в таких густонаселённых районах, как Кудрово, Мурино, Новое Девяткино, Сертолово, Янино и других.

Напомним, что 47 регион достиг показателей федерального проекта по созданию единого цифрового контура одним из первых в России. В 2020 году все поликлиники и больницы перешли на электронные медкарты, врачи используют электронные подписи, а их пациенты получают документы через портал Госуслуг. Все медицинские организации области подключены к одной общей информационной системе здравоохранения. Кроме того, Ленинградская область вошла в ТОП-3 регионов России по внедрению суперсервиса «Рождение ребенка», а все 100% применяемых в регионе программных средств обеспечены российскими средствами защиты информации.