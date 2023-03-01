В Подпорожье простились с погибшим на Украине Александром Репяковым

В Подпорожском районе Ленобласти 25 февраля простились с погибшим в ходе СВО Александром Репяковым. Ему было 49 лет.

«Александр Репяков погиб от вражеской пули в грудь всего за неделю до своего 50-летия, 8 февраля. Родные узнали о его героической гибели уже после Дня защитника Отечества и до последнего надеялись, что он вернется домой живым…», — сообщается на странице «Свирские берега» в ВК.

Александр Репяков пошел служить добровольцем и состоял в частной военной компании «Вагнер». У него остался сын Максим.