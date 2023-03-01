Ягуар Ричард из Ленинградского зоопарка поздравил с первым днем весны и днем кошек

В первый день весны, 1 марта, в России отмечается День кошек. Черный ягуар Ричард из Ленинградского зоопарка поздравляет всех с двойным праздником.

«И пусть Ричард порой и скалится, обнажая свои прекрасные белоснежные клыки, мы знаем, что в душе он — маленький, ласковый котёнок, который так любит играть с верёвочками, коробками, сеном и мячами», — отметили сотрудники зоопарка.

Ленинградский зоопарк сделали подборку с видео, где Ричард рушит соломенное чучело, возится с любимой игрушкой и просто по-кошачьи валяется.

Видео: Ленинградский зоопарк