Небольшой снег и до +3°C – погода в Ленобласти на 2 марта

Автор: Гузель Галимова
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Облачная с прояснениями погода ждет жителей Ленобласти в четверг, 2 марта.

В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем с мокрым снегом. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -4…-9°C, местами до -12°C, днем -2…+3°C.

На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

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