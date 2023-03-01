Небольшой снег и до +3°C – погода в Ленобласти на 2 марта

Облачная с прояснениями погода ждет жителей Ленобласти в четверг, 2 марта.
В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем с мокрым снегом. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -4…-9°C, местами до -12°C, днем -2…+3°C.
На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.
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28.02.2023 98