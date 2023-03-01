Сексолог рассказала какой секс можно считать плохим

Близость между мужчиной и женщиной может омрачить отсутствие одного или даже нескольких критериев.

Секс пары можно считать плохим, если в нем нет чуткости, заботы, желания и умения доставить удовольствие партнеру. Об этом сексолог поведала Газете.ру.

Юлия Толмачева отметила, что порой как мужчина, так и женщина бывают недовольны близостью друг с другом. Согласно опросу, дамы зачастую жалуются на отсутствие разнообразия и страсти, а мужчинам не достает инициативности со стороны возлюбленных. Также мужчины посетовали, что не любят заниматься любовью в кромешной тьме, когда избранница стесняется своей наготы.

Эксперт подчеркнула, что такие переживания со стороны женщин абсолютно необоснованны. Было доказано, что мужчины, которые действительно возбуждены, склонны не замечать даже цвет нижнего белья своей партнерши. По этой причине желание залезть под одеяло, выключить или приглушить свет, чтобы спрятать свои «несовершенства», портят наслаждение от занятия любовью обоим.

Ранее стало известно, что в Отрадном мужчина напал на жену и ее любовника с ножом.