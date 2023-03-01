В Петербурге учительница ударила школьницу

У девочки диагностировали сотрясение.

В Петербурге учительница геометрии в школе № 586 избила семиклассницу. Школьница, по словам родителей, получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Об этом пишет 78.ru.

Одноклассники заявили, что учительница не трогала девочку. По их словам, школьница весь урок хамила педагогу, а когда учитель подошёл к ней и попросил показать тетрадь, грубо ответила, но на этом всё закончилось.

В администрации Василеостровского района подтвердили, что в одной из гимназий на уроке действительно возник конфликт между ученицей и педагогом, но в медкабинет не обращались. СК организовал проверку по поручению главы ведомства Бастрыкина.

Ранее стало известно, что под окнами больницы Святого Георгия нашли мертвую пациентку.