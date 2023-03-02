Экс-главу администрации Киришского района поместили под домашний арест

Чиновник пробудет в заключении два месяца.

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения экс-главе администрации Киришского муниципального района Олегу Дмитриеву в виде домашнего ареста на 2 месяца за превышение должностных обязанностей. Об этом сообщается в группе ВКонтакте 78 Новости.

Вместе с другими подозреваемыми должностными лицами мужчина заключил договор с коммерческой организацией по благоустройству «Парка Прибрежный» в Киришах стоимостью 160 миллионов рублей.

Подрядчик выполнял все работы вовремя и в нужном объёме, но договор расторгли в одностороннем порядке, а проделанную подрядчиком работу решили не оплачивать. Коммерческой организации был причинен материальный ущерб в размере свыше 35 миллионов рублей.

При этом Олег Дмитриев вместе с другими должностными лицами заключил аналогичный договор с новой коммерческой организацией, в которой также был заложен объем работ, ранее выполненный первым подрядчиком.

Видео: 78.ru

Ранее стало известно, что экс-главу администрации Кировского района оштрафовали на 30 тыс. за халатность с ущербом в 600 млн рублей.