На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 3 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

М-10 «Россия»:

км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 0-17 г. Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 628-630 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 11 г. Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 112-114 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов на обочине.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 480,485,489,491,499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

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А-181 «Скандинавия»:

км 70-84 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 20:00 2.03 до 08:00 03.03, уборка снежных валов на обочине;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов на обочине;

подъезд к г. Выборгу № 1 км 3 – 5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 14-15 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 09:00 до 19:00, очистка остановок общественного транспорта и тротуаров от снега и грязи;

А-121 «Сортавала»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00; очистка сигнальных столбиков от снега и грязи вручную;

развязка км 27 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка шумозащитных экранов;

км 24-30 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп.

А-180 «Нарва»: