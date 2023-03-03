На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 3 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
М-10 «Россия»:
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 0-17 г. Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 628-630 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 11 г. Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 112-114 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов на обочине.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480,485,489,491,499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
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02.03.2023 117
А-181 «Скандинавия»:
- км 70-84 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 20:00 2.03 до 08:00 03.03, уборка снежных валов на обочине;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов на обочине;
- подъезд к г. Выборгу № 1 км 3 – 5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 14-15 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 09:00 до 19:00, очистка остановок общественного транспорта и тротуаров от снега и грязи;
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00; очистка сигнальных столбиков от снега и грязи вручную;
- развязка км 27 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка шумозащитных экранов;
- км 24-30 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп.
А-180 «Нарва»:
- км 32-38 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00,очистка обочин от снега.