От 5 до 10 тысяч рублей: ветераны в Петербурге получат традиционные выплаты ко Дню Победы

Проживающие в Петербурге ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные денежные выплаты ко Дню Победы, рассказал губернатор города Александр Беглов.

Ожидается, что ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и блокадники получат по 10 тысяч рублей, а вдовы погибших военнослужащих и родившиеся до 3 сентября 1945 года — по 5 тысяч рублей.

Сейчас соответствующий законопроект проходит антикоррупционную экспертизу.