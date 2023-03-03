От 5 до 10 тысяч рублей: ветераны в Петербурге получат традиционные выплаты ко Дню Победы

Проживающие в Петербурге ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные денежные выплаты ко Дню Победы, рассказал губернатор города Александр Беглов.
Ожидается, что ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и блокадники получат по 10 тысяч рублей, а вдовы погибших военнослужащих и родившиеся до 3 сентября 1945 года — по 5 тысяч рублей.
Сейчас соответствующий законопроект проходит антикоррупционную экспертизу.
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21.02.2023 138