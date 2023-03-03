Атака ДРГ на Брянскую область: что случилось, как такое могло произойти и изменится ли статус СВО?

Вчера, 2 марта, в Брянскую область нагрянула украинская диверсионно-разведывательная группа и открыла огонь по гражданским. В результате этого два человека погибли, а также был ранен ребёнок. Путин в связи с произошедшим отменил поездку на Северный Кавказ, а само нападение обозначил как «теракт». Власти Украины назвали случившееся «классической провокацией». Что же произошло, согласно официальным данным, и как несколько агрессивно-настроенных лиц смогли пробраться за пограничную зону, рассказываем в нашем материале.

Заявление о том, что в село Любечане Климовского района «проникла ДРГ» около 11:30 часов утра (по местному времени) озвучил брянский губернатор Александр Богомаз. Глава также сообщил, что ещё одно нападение было совершено в селе Сушаны Климовского района, в котором после сброса с БПЛА загорелся жилой дом. Третьим населенным пунктом, пострадавшим от рук украинской ДРГ стало село Ломаковка Стародубского муниципального округа, где произошёл минометный обстрел. Пострадавших нет.

В СМИ к тому времени появилось множество разных версий происходящего в Брянской области. Некоторые утверждали, что был обстрелян автобус с детьми. Другие говорили о захвате заложников. Информацию по этим сообщениям позже опровергли.

Юный герой

Как оказалось позднее, под обстрел попал движущийся автомобиль. Согласно подробностям, которые опубликованы в Telegram-канале Baza, в машине находился мужчина и трое детей. Они ехали к пункту отправления школьного автобуса из села Брахлов в Новый Ропск. Очевидцы сообщили, что в пути на движущийся автомобиль напала группа неизвестных. Мужчина за рулём погиб на месте, а третьеклассник Фёдор, получив ранение в грудь, помог выбраться двум девочка и попросил их спрятаться в лесу. Ребёнок на той же дороге остановил машину, которая смогла увезти детей с места происшествия. Мальчику вызвали скорую и доставили в больницу. В настоящий момент ему уже проведена операция с извлечением пули. Сейчас его жизни, по словам медиков, ничего не угрожает.

В честь школьника, который несмотря на страшную ситуацию и ранение, вывел двух девочек из под обстрела, в Брянской области развешивают плакаты. Губернатор области заявил, что готовятся документы для представления Фёдору награды «За отвагу».

ТАСС писал, что по словам очевидцев, после двух часов дня признаки активности нападавших не наблюдались.

На ком лежит ответственность за произошедшее?

Ответственность нападение в Брянской области взял на себя «Русский добровольческий корпус» — подразделение русских добровольцев, сформированное в конце лета 2022 года, которое перешло на сторону ВСУ. В четверг днём в Telegram-канале РДК выпустили несколько видео: на фоне здания с табличкой «Любечанский фельдшерско-акушерский пункт» и рядом с почтой, а также снимок из Дома культуры. В первой видеозаписи один из участников заявил, что «добровольческий корпус» перешёл российскую границу, чтобы показать — «русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом».

Причины возникновений вражеских сил на территории России

Telegram-канал Mash сообщил, что перед атакой на Брянскую область противник с двух дронов-камикадзе подорвал камеры видеонаблюдения на пограничных пунктах. Именно это способствовало незаметному пересечению российской границы. Подобные дроновые атаки имели место пару дней назад — 28 февраля. Им подверглись несколько регионов России.

Главной задачей вылазки, по мнению первого зампреда Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, было «растянуть украинский стяг». То есть своеобразная демонстрация своих сил Западу.

Какова ситуация сейчас?

Сейчас ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранителей. Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование. По уточненной информации от региональных властей, в результате действий ДРГ в селе Любечане количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Вторым погибшим признан мужчина 1966 года рождения.

ФСБ РФ заявили, что в результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области была пресечена. Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар. Уточнений о количестве предполагаемых диверсантов не последовало.

Александр Дрозденко из-за произошедшей под Брянском поручил усилить меры безопасности в Ленобласти. Особое внимание будет уделено объектам здравоохранения, образования, транспорта и энергетики.

Изменится ли статус СВО?

Учитывая, что произошедшую атаку на Брянскую область лидер России обозначил как «теракт», у многих появился закономерный вопрос, приведёт ли это к полноценным военным действиям и объявлению всеобщей мобилизации.

Об изменении статуса СВО уже высказался член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он считает, что безопасность российских граждан не будет достигнута, пока с Украиной «будут церемониться».

«Никаких красных линий в отношении Украины у нас не осталось. И нам уже абсолютно точно нужно заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с освещением доставок вооружений. И сделать это надо было давно»,- заявил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о потенциальном изменении статуса спецоперации на Украине, ответил, что пока не может сказать.

«Не знаю, пока не могу сказать».

Что касается возможного объявления всеобщей мобилизации, то пока, по словам Соболева, в ней «нет никакой необходимости».

«Мы ещё не ввели до конца в строй те части, которые были сформированы по сентябрьской частичной мобилизации. Что мы, новую объявим? Для чего? Все могут быть спокойны.»

Отметим, что сегодня запланировано закрытое заседания Совета безопасности РФ.