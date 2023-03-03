В Петербурге проведут всероссийскую олимпиаду по физике

Впервые с 2014 года Северная столица удостоилась такой чести.

Всероссийскую олимпиаду школьников по физике впервые с 2014 года проведут в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации — передает 78.ru.

Около 400 школьников 9-11 классов приедут в Петербург, чтобы принять участие в престижном состязании. Победители олимпиады получат в качестве приза поступление в любой вуз страны без вступительных испытаний.

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Ранее стало известно, что