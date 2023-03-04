Двое мужчин погибли в сгоревшем вагончике под Волховом

Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС ранним утром 3 марта – горела металлическая бытовка и расположенная рядом теплица в деревне Сорокино Волховского района Ленобласти.

Площадь возгорания составила 82 квадратных метра. В тушении участвовали 12 человек, они справились с огнем через 1,5 часа.

На месте пожара обнаружены тела мужчин 32 и 33 лет. В припаркованном на участке легковом автомобиле нашли 30-летнего гражданина Белоруссии без верхней одежды. Выживший мужчина рассказал полиции, когда начался пожар, младший из товарищей вытащил его из бытовки, а сам бросился внутрь за вторым. Выбраться им не удалось. Чтобы не замерзнуть, он разбил стекло автомобиля и забрался в салон.

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По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции и районного отдела СК Ленобласти.