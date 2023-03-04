В Минобороны РФ рассказали о подвиге Сымбата Насынова в ходе СВО

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил старший прапорщик Сымбат Насынов.

Старший прапорщик Сымбат Насынов выполнял задачи по обеспечению безопасности перемещения тыловой колонны в заданный район.

Противник, стремясь перекрыть возможность тылового снабжения позиций, находящихся на передовой, предпринял попытку атаковать колонну, открыл по ней пулеметный и минометный огонь. Скомандовав подчиненным занять оборону, Насынов приступил к отражению нападения. Несмотря на превосходящие силы боевиков, российские военнослужащие под командованием Насынова, действуя смело и решительно, отражали атаки националистов.

В ходе боя, Сымбат, рискуя собственной жизнью, вытащил из-под огня противника более 10 российских военнослужащих, получивших ранения и не способных самостоятельно укрыться от обстрела противника. Эвакуировав раненых в безопасное место, Сымбат оказал им неотложную помощь, чем спас товарищам жизни, после чего продолжил вести бой. По итогам боя националисты, несмотря на превосходящие силы, понеся потери, отступили.

Самоотверженные и решительные действия старшего прапорщика Сымбата Насынова позволили отразить атаку противника и выполнить поставленную задачу.