В Петербурге с 9 марта начинаются технологические разводки мостов

В Петербурге пройдут первые в 2023 году технологические разводки мостов перед началом навигационного сезона.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест», технологическая разводка начнется с моста Александра Невского. Его поднимут в ночь с 9 на 10 марта с 02:20 до 05:10.

Биржевой мост также начнут разводить, но в рамках очередного этапа капитального ремонта. На этот раз мост будет закрыт на четыре ночи, начиная с 7 марта в период с 1:00 до 05:45 утра.

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Всего до начала навигационного периода мосты Петербурга будут разведены около 60 раз. График будут публиковать каждую неделю.

Навигационный период начнется 10 апреля и. продлится до 30 ноября.